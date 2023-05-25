РФ в I квартале увеличила экспорт рыбы в Китай более чем в 2 раза до 271 тыс. т

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - РФ в первом квартале этого года экспортировала в Китай 271 тыс. тонн рыбы, что более чем в два раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года, сообщает Росрыболовство.

В стоимостном выражении экспорт вырос почти в 1,8 раза, до $553 млн.

Основная доля в экспорте - 74% - пришлась на мороженый минтай, 8% - на мороженую сельдь.

Импорт рыбной продукции из Китая в РФ в январе-марте составил 46 тыс. тонн (более чем на $265 млн), что на 16% больше, чем годом ранее.