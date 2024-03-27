РФ в 2023 году экспортировала в Китай рыбы на рекордные $2,9 млрд

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Россия в 2023 году экспортировала в Китай рыбы на $2,9 млрд, что стало рекордным показателем, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе со ссылкой на данные ITC Trade.

Основные доли в поставках приходятся на мороженую рыбу ($1,6 млрд) и ракообразные ($1,2 млрд). Это 55% и 42% соответственно.

Поставки рыбного филе из РФ в Китай выросли в 2,4 раза, до $58 млн. Их доля составила 2%. На экспорт другой рыбопродукции пришелся 1%.

Как сообщало ранее Росрыболовство, экспорт рыбы из РФ в 2023 году составил 2,2 млн тонн, что на 12% больше, чем в 2021 году. Причем в Китай было отгружено 1,21 млн тонн.