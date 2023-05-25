Saudi Aramco займется разработкой гигантского газового месторождения в Ираке

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Saudi Aramco заключило с властями Ирака соглашения об инвестициях и разработке гигантского газового месторождения Аккас в провинции Анбар, сообщило Министерство нефти страны.

Договор предусматривает выход на добычу в 400 млн куб. футов в сутки.

Кроме того, стороны предварительно условились об инвестициях в нефтехимический проект Nibras.

Месторождение Аккас, также известное как Salah Al Dine, было открыто в 1992 году. По оценкам специалистов, запасы нефти там составляют, по меньшей мере, 820 млн тонн, а газа - 5,6 трлн куб. метров.