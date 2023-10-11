Премьер-министр Ирака заявил о планах привлечь иностранцев к разработке месторождений

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Ирак планирует уйти от импорта газа и выставить на аукционы газовые блоки, сообщил премьер-министр Мухаммед ас-Судани на "Российской энергетической неделе".

Он высказал благодарность Ирану за сохранение поставок газа и электроэнергии в страну, несмотря на то, что не были получены финансовые выплаты в пределах 11 млрд евро.

"Была реальная проблема, как сохранить энергообеспечение наших граждан, особенно летом, поэтому мы начали активизацию проектов по попутному нефтяному газу", - рассказал премьер-министр. "Двигаемся к заключению контрактов, как, например, с TotalEnergies, с эмиратскими и китайскими компаниями, чтобы обеспечить необходимые поставки газа на 3-5 лет, чтобы не нужно было импортировать газ", - отметил он.

По словам ас-Судани, правительство готовит лицензионный раунд по перспективным месторождениям - "около 10-12 блоков, которые смогут увеличить добычу газа".