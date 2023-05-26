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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:51

СД "ФосАгро" рекомендовал промежуточные дивиденды в 264 руб. на акцию

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров "ФосАгро" рекомендовал выплатить промежуточные дивиденды в размере 264 руб. на акцию, сообщила компания.

Рекомендация оказалась выше ожиданий аналитиков (консенсус-прогноз - 243 руб. на акцию).

Общая сумма выплат может составить 34,2 млрд руб., что составляет почти 80% свободного денежного потока (FCF) "ФосАгро" за I квартал.

В качестве даты закрытия реестра для получения дивидендов рекомендовано установить 11 июля. Внеочередное собрание акционеров, которое рассмотрит данный вопрос, пройдет 30 июня.

Согласно дивидендной политике, при соотношении чистого долга к EBITDA менее 1х "ФосАгро" выплачивает акционерам более 75% свободного денежного потока (FCF), от 1 до 1,5х - 50-75% FCF, выше 1,5х - менее 50% FCF. На конец I квартала этот показатель составил 0,62х.

FCF "ФосАгро" за I квартал вырос на 29% год к году - до 43,4 млрд руб.

По итогам 2022 года "ФосАгро" выплатила 465 руб. на акцию, всего - 60,2 млрд руб.

В прошлом году компания платила дивиденды дважды: промежуточные в размере 318 руб. на акцию в декабре и 780 руб. на акцию в сентябре (эта выплата включала финальные дивиденды за 2021 год и промежуточные за I полугодие 2022 года). Всего на выплаты акционерам было направлено 142 млрд руб.

Семья Гурьевых через траст и напрямую владеет 48,48% акций "ФосАгро". Еще 20,6% акций "ФосАгро" принадлежит Татьяне Литвиненко (по открытым данным, она является супругой ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко). Free float составляет 30,9%.

ФосАгро
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