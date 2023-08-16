Qiwi во II квартале сократила выручку по МСФО до 9,2 млрд рублей

Скорректированная прибыль компании за этот период выросла до 5,2 млрд рублей

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Qiwi в первом полугодии увеличила общую чистую выручку по МСФО на 7,5% - до 17,7 млрд рублей, скорректированную чистую прибыль - на 78% - до 9,4 млрд рублей, говорится в сообщении группы.

Во втором квартале 2023 года общая чистая выручка составила 9,2 млрд рублей, что на 9,9% меньше результата за аналогичный период 2022 года (10,2 млрд рублей).

Скорректированная чистая прибыль во II квартале 2023 года выросла на 76,6% - до 5,2 млрд рублей с 2,96 млрд рублей за аналогичный период 2022 года.

Объем платежей в сегменте платежных сервисов в январе-июне текущего года вырос на 13,7% - до 974 млрд рублей. Во II квартале этот показатель вырос на 1% - до 505 млрд рублей.

Скорректированная EBITDA в I полугодии 2023 года составила 9,5 млрд рублей, сократившись на 10,5% по сравнению с результатом за аналогичный период 2022 года (10,7 млрд рублей). Во втором квартале текущего года этот показатель снизился на 27,5% - до 5,1 млрд рублей.

Рентабельность по EBITDA в I полугодии 2023 года снизилась до 53,7% (с 64,5% годом ранее), во II квартале сократилась до 55% (с 68,3% за аналогичный период прошлого года).

Чистая выручка в сегменте платежных сервисов в январе-июне текущего года снизилась на 5,4% - до 14,2 млрд рублей. Во втором квартале этот показатель сократился на 22,6% - до 7,2 млрд рублей.

Чистая выручка сегмента "Цифровой маркетинг" в I полугодии 2023 года составила 1,7 млрд рублей (годом ранее - 285 млн рублей). Чистая выручка в сегменте корпоративных и прочих сервисов в январе-июне увеличилась на 51,9% - до 1,9 млрд рублей.

Qiwi отмечает, что планомерно осуществляет объявленную ранее реструктуризацию бизнеса. Завершена оценка российских активов, они консолидированы на базе АО "Киви". Менеджмент вместе со специальным комитетом из независимых членов совета директоров компании и внешними консультантами прорабатывает различные варианты разделения российского и международного периметров группы.

Qiwi управляет одним из крупнейших в России платежных сервисов. Основным владельцем компании с долей в 71,2% голосов является Сергей Солонин.