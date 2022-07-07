Белоруссия введет госрегулирование цен на стройматериалы

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Правительство Белоруссии с 18 июля вводит госрегулирование цен на основные стройматериалы - производимые в республике и ввозимые на ее территорию. Соотвествующее постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Регулировать цены в отрасли будет Минстройархитектуры.

Постановлением утвержден перечень товаров, производимых, ввозимых и реализуемых на внутреннем рынке юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями и предназначенных для использования при строительстве объектов, а также при производстве материалов для строительства. Решение не касается субъектов торговли, осуществляющих розничную торговлю.

В перечень включены, в частности, древесина и изделия из нее, песок, щебень, кирпичи, бетон, битум, краски, трубы, окна, двери, ванны, линолеум, стекло, плитка керамическая, кирпич, цемент, минеральная вата, радиаторы, кабели, алюминий, металлоконструкции.

Постановление принято "в целях стабилизации ценовой ситуации в строительной отрасли".