Суд решил, что структурные ноты EFG на бумаги "Яндекса" должны быть восстановлены

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы по иску управляющей компании "Райффайзен капитал" признал незаконным погашение EFG International Finance (Guernsey) Ltd. структурных нот, выпущенных на ценные бумаги Yandex N.V., из-за приостановки торгов ими на американской бирже Nasdaq в феврале 2022 года.

Эти облигации "Райффайзен капитал" приобрел в 2019-2021 годах как доверительный управляющий. Объем инвестиций в материалах дела не называется, на соответствующий вопрос "Интерфаксу" в УК не ответили.

EFG приняла решение погасить эти ноты в апреле 2022 года. Причиной, согласно опубликованным материалам дела, стала остановка торгов акциями Yandex N.V. на Nasdaq. Биржа приняла такое решение в отношении всех бумаг российского происхождения из-за начала военной операции России на Украине и введения за это санкций.

Поскольку приостановка торгов бумагами Yandex N.V. привела к дестабилизации при хеджировании EFG приняла решение о досрочном погашении упомянутых структурных нот. Такая опция была предусмотрена условиями базового проспекта для программы эмиссии и предложения структурных облигаций, говорится в материалах судебного спора.

22 апреля 2022 года EFG уведомила о досрочном погашении нот и УК "Райффайзен капитал". В сообщении указывалось, что "в дату погашения инвестор получит расчет наличными в валюте расчетов, соответствующей справедливой рыночной стоимости, рассчитанной расчетным агентом". Осуществлялись ли какие-то выплаты, в материалах дела не указано, отмечается только, что бумаги были списаны со счета управляющей компании в Национальном расчетном депозитарии (НРД). На запрос "Интерфакса" в УК не ответили.

Российское правосудие вместо швейцарского

УК "Райффайзен капитал" с прекращением обязательств по бумагам не согласилась и обратилась в Арбитражный суд Москвы - несмотря на то, что по условиям выпуска структурных облигаций споры с EFG должны рассматриваться в государственном суде Швейцарии, в кантоне Цюрих.

Право обходить подобные условия российские компании получили летом 2020 года. Тогда в Арбитражном процессуальном кодексе появилась статья 248.1, по которой именно российские суды теперь должны разрешать споры, которые были спровоцированы санкционными ограничениями в отношении российских граждан или юрлиц.

Этой нормой и руководствовался Арбитражный суд Москвы, отклоняя возражения о рассмотрении спора в России со стороны Leonteq Securities AG, которая выполняла функции ведущего менеджера продуктов, расчетного агента, а также платежного агента, фактически выполняя весь организационно-распорядительный функционал структурных облигаций.

При этом суд выразил мнение, что "заранее не может иметь успеха" попытка УК "Райффайзен капитал" обратиться в любой государственное судебное учреждение ЕС, Великобритании и острова Гернси с иском, в основе которого лежит несогласие с санкциями. "Меры ограничительного характера (санкции), применяемые в отношении РФ и российских компаний не воспринимаются иностранными правопорядками как нарушение", - указал суд.

Ничтожное погашение

УК "Райффайзен капитал" нашла поддержку в российском суде и по сути своего обращения. Арбитражный суд Москвы признал "одностороннюю сделку Компании EFG International Finance (Guernsey) Limited, совершенную в форме заявления о прекращении обязательств от 22.04.2022г., недействительной (ничтожной)". "Применить последствия недействительности сделки путем восстановления действий структурных облигаций", - говорится в опубликованном решении.

Обосновывая свое решение, суд отметил, что шаги EFG International Finance (Guernsey) Ltd, которые, по сути, представляют собой одностороннюю сделку по прекращению договора (так как прекращен сам предмет договора - погашены структурные облигации) противоречат основам российского правопорядка, поскольку обусловлены антироссийскими мерами ограничительного характера - приостановкой торгов ценными бумагами "Яндекса". "Российский правопорядок не признает законными действия недружественных государств ограничительного характера (санкции), в связи с чем юридические факты, основанные на данных незаконных действиях, являются ничтожными, как противоречащие статье 169 ГК РФ (основополагающим принципам российского права)", - говорится в решении.

Оно базируется на позиции Конституционного суда России о незаконности действий, связанных с применением экономических санкций иностранных государств, сформулированной в 2018 году. Рассматривая нормы Гражданского кодекса России в контексте "серого" импорта (ввода оригинального товара без разрешения правообладателя) КС заявил, что следование режиму санкций против Ррссии "может само по себе рассматриваться как недобросовестное поведение". Оно по статье 10 ГК может стать причиной отказа в защите прав полностью или частично.

В УК "Райффайзен капитал" не ответили за вопрос "Интерфакса" об исполнимости вынесенного решения российского суда.

УК "Райффайзен Капитал" - дочерняя структура Райффайзенбанка, управляет активами паевых инвестиционных фондов, частных и корпоративных клиентов. На конец 2022 года 188 млрд рублей объем активов под управлением, говорится на сайте компании.

Единственным акционером Райффайзенбанка является австрийский Raiffeisen Bank International (RBI).