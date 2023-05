"СПБ биржа" увеличит число зарубежных ценных бумаг на торгах с 8 утра

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" с 31 мая увеличит до 172 количество международных ценных бумаг на утренней дополнительной сессии с 8:00 по московскому времени, говорится в сообщении торговой площадки.

Участники торгов смогут заключать сделки с бумагами еще 56 иностранных компаний, в частности Apple Inc., Amazon.com Inc., The Bank of New York Mellon, Citigroup Inc., Ford Motor Company, Alphabet Inc., Johnson & Johnson, Netflix Inc., Tesla Inc., Starbucks Corp..

Ранее торги этими ценными бумагами начинались с 10:00 по московскому времени.

Биржевые торги остальными 1996 ценными бумагами международных компаний останутся без изменений.

Сейчас на СПБ бирже с 8:00 по Москве торгуются 115 акций с листингом в Гонконге и ценные бумаги казахстанской компании "Казмунайгаз".