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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:05

СД "Вымпелкома" рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Вымпелком" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2022 года ни на обыкновенные, ни на привилегированные акции, говорится в сообщении компании.

По итогам 2021 года "Вымпелком" также не выплачивал дивиденды. По итогам 2020 года "Вымпелком" выплатил дивиденды только на "префы" на общую сумму 6,4 тыс. рублей (по 0,1 копейки на бумагу). По итогам 9 месяцев 2021 года дивиденды составили 4,36 млрд рублей (85,08 рубля на обыкновенную и 0,075 копейки - на привилегированную акции).

Годовое собрание акционеров "Вымпелкома" назначено на 30 июня, дата закрытия реестра для участия в собрании - 5 июня 2023 года.

Повестка включает вопросы об утверждении годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ПАО "Вымпелком" за 2022 год; о распределении прибыли и убытков и о выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 года; об избрании совета директоров; о назначении аудитора; о вступлении ПАО "Вымпелком" в саморегулируемую организацию.

Как говорится в сообщении оператора, предложений по кандидатам в совет директоров в компанию не поступало.

Сейчас "Вымпелком" принадлежит голландскому телекоммуникационному холдингу VEON.

В ближайшее время "Вымпелком" должен сменить владельца: VEON в минувшем ноябре заключил соглашение о продаже российского актива местным управленцам во главе с гендиректором компании Александром Торбаховым. Сделку по продаже "Вымпелкома" планируется закрыть до 1 июня.

В мае 2022 года VEON утвердил совет директоров "Вымпелкома" в следующем составе: главный юрисконсульт VEON и бывший исполнительный вице-президент "Вымпелкома" Виктор Бирюков, экс-заместитель CFO "материнского" холдинга Мурат Киркгоз, CEO VEON Каан Терзиоглу, экс-CEO Qiwi Борис Ким и руководитель по управлению портфелем VEON Дмитрий Швец.

Вымпелком
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