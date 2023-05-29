Рынок акций РФ превысил 2730п по индексу МосБиржи во главе с TCS и "ЛУКОЙЛом"

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ начал неделю с уверенного роста на фоне корпоративных новостей и улучшения внешней фондовой конъюнктуры после известий о достижении в США окончательного соглашения по потолку госдолга страны. Индекс МосБиржи в очередной раз обновил максимум с начала апреля 2022 года - индикатор на фоне ослабления рубля превысил 2730 пунктов во главе с расписками TCS Group и бумагами "ЛУКОЙЛа".

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2732 пункта (+1,9%), индекс РТС - 1064,18 пункта (+0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже выросли в пределах 6,9%.

Доллар к 18:50 МСК подскочил до 80,82 рубля (+0,76 рубля).

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