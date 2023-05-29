Акционеры "Ленты" 29 июня рассмотрят вопрос о дивидендах

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров ритейлера "Лента" назначил на 29 июня проведение годового собрания акционеров, говорится в сообщении компании.

В собрании смогут принять участие акционеры, зарегистрированные в реестре по состоянию на 7 июня 2023 года.

Акционерам будет предложено рассмотреть вопрос о распределении прибыли, в том числе выплате дивидендов по результатам 2022 года; избрать совет директоров в новом составе и утвердить размер вознаграждения его членам, а также назначить аудитора.

"Лента" - четвертый в России ритейлер по размеру выручки и крупнейшая сеть гипермаркетов. Акции компании обращаются на Московской бирже. В начале мая компания прекратила листинг GDR на LSE.