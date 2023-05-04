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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:33

"Лента" прекратила листинг GDR на Лондонской фондовой бирже

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Ритейлер "Лента" прекратила листинг глобальных депозитарных расписок (GDR) на Лондонской фондовой бирже (LSE), говорится в сообщении компании.

Решение о прекращении связано с истечением срока действия разрешения правительственной комиссии РФ, которое было получено на год в мае 2022 года.

О планируемом делистинге ритейлер сообщил в конце марта этого года.

"Лента" торговалась на LSE с февраля 2014 года. Ценные бумаги (акции и GDR) в настоящий момент обращаются на Московской бирже.

"Лента" – четвертый в России ритейлер по размеру выручки и крупнейшая сеть гипермаркетов. Акции компании обращаются на Московской бирже, GDR – на Лондонской фондовой бирже и в Москве. Крупнейшим акционером "Ленты" является "Севергрупп" Алексея Мордашова. Free float составляет около 21%.

Лента LSE Лондонская фондовая биржа
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