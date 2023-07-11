Daimler Truck нарастил продажи во II квартале на 9% в годовом исчислении

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Во II квартале 2023 года германский автоконцерн Daimler Truck нарастил продажи автомобилей во втором квартале на 9% в годовом выражении, до 131 888 штук, сообщает сайт компании.

Показатель превзошел уровень первого квартала на 5,4%.

Компания сообщила, что улучшила прогноз продаж на весь год до 530-550 тысяч единиц с 510-530 тысяч единиц, выручки - до 56-58 млрд евро с 55-57 млрд евро.

Daimler Truck также объявила программу обратного выкупа акций сроком до двух лет, начиная с августа 2023 года, на сумму до 2 млрд евро.