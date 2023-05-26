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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:27

РЖД в январе-апреле увеличили перевозки груженых контейнеров на Дальнем Востоке на четверть

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Дальневосточная железная дорога (ДВЖД, филиал ОАО "РЖД") в январе-апреле 2023 увеличила перевозки контейнеров во всех видах сообщения на 19,5% относительно уровня аналогичного периода 2022 года, до 422 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера), сообщила служба корпоративных коммуникаций магистрали.

В том числе количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, возросло на 23,9%, до 393 тыс. TEU. Перевезено более 4,6 млн тонн грузов (рост на 24,2%).

Существенно выросли объемы перевозки химикатов и соды (в 1,4 раза, до 72 тыс. TEU), автомобилей и комплектующих (в 1,5 раза, до 63 тыс. TEU), бумаги (в 1,9 раза, до 11 тыс. TEU), нефти и нефтепродуктов (в 2,4 раза, до 6 тыс. TEU).

Перевозка машин, станков и двигателей увеличилась на 25,5%, до 66 тыс. TEU, промышленных товаров народного потребления - на 7,3%, до 48 тыс. TEU, рыбы - на 2,4%, до 10 тыс. TEU, черных металлов - на 26,6%, до 7,8 тыс. TEU.

Как сообщалось, ДВЖД в январе-апреле 2023 года увеличила погрузку в целом на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, до более чем 24,6 млн тонн.

Дальневосточная железная дорога проходит по территории шести субъектов РФ: Приморскому и Хабаровскому краям, Амурской и Сахалинской областям, Еврейской автономной области, Якутии.

РЖД ДВЖД Дальний Восток
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