Квартальная чистая прибыль "РусГидро" по МСФО выросла до 27,3 млрд рублей

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - В I квартале 2023 года чистая прибыль ПАО "РусГидро" по МСФО в I квартале 2023 г. выросла на 38,1% в годовом исчислении и составила 27,3 млрд рублей, следует из отчета компании.

EBITDA увеличилась на 21,6%, до 43,26 млрд рублей.

Выручка увеличилась на 20,5% и составила 141,74 млрд рублей.

Кредиты и займы на конец марта 2023 года оценивались в 254,2 млрд рублей. Стоимость форвардного контракта с ВТБ снизилась на 21,5%, до 11,6 млрд рублей.

Соотношение чистого долга к EBITDA составило 2,3х на конец отчетного периода, сообщила компания.

На счетах компании хранилось 37,54 млрд рублей.

Капзатраты составили 62,2 млрд рублей против 13,7 млрд рублей годом ранее.

ПАО "РусГидро" объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "РусГидро", включая Богучанскую ГЭС, превышает 38 ГВт.

Основной акционер "РусГидро" на конец марта 2023 года - Росимущество (62,2%). Банк ВТБ владеет 12,37%, еще 9,61% принадлежит En+ Group.