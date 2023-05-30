"Транснефть" увеличит резервуарные мощности для нефти и нефтепродуктов в Усть-Луге и Приморске

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - ООО "Транснефть - Порт Приморск" (дочерняя компания ПАО "Транснефть") планирует модернизировать нефтеналивной терминал в морском порту Приморск (Выборгский район Ленинградской области), построить на его территории резервуар для хранения нефтепродуктов.

Соответствующие изменения внесены 27 мая 2023 года в схему территориального планирования РФ в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта), утвержденную распоряжением правительства в 2015 году, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, в Приморске компания проведет реконструкцию терминала со строительством установки рекуперации паров нефти и нефтепродуктов. Кроме того, ООО "Транснефть - Порт Приморск" построит в порту резервуар емкостью 20 тыс. кубометров для хранения нефтепродуктов.

Еще один резервуар емкостью 50 тыс. кубометров планирует построить уже "Транснефть - Порт Усть-Луга" на нефтебазе "Усть-Луга". Этот объем предназначается для хранения нефти.

"Транснефть", как говорится в обновленной схеме, планирует также реконструировать лупинг на магистральном нефтепроводе "Палкино-Приморск". Пропускная способность нефтепровода составит до 58,04 млн тонн в год.

Еще один проект компании, внесенный в схему, - реконструкция МН "Сургут-Полоцк" на трех участках в Нижегородской и Владимирской областях со строительством лупингов. Пропускная способность нефтепровода составит 69,3 млн тонн в год.

Ранее со ссылкой на вице-премьера Александр Новака сообщалось, что Россия планирует расширение магистральной инфраструктуры и портовых мощностей в Ленобласти и Краснодарском крае для замещения экспортных поставок нефти в Европу.

Как сообщалось в корпоративном журнале "Транснефти", строительные работы по укладке труб к порту на Балтике на нефтепроводе "Сургут-Полоцк" начнутся в июле 2023 года. Проект по расширению трубопроводной системы в направлении Приморска завершится в 2024 году.

Порт Приморск является конечной точкой "Балтийской трубопроводной системы - 1" (БТС-1), порт Усть-Луга – конечной точкой БТС-2.

БТС-1 связывает Балтику с месторождениями нефти Тимано-Печорского, Западно-Сибирского и Урало-Поволжского районов. Первая очередь нефтепровода была открыта в 2001 году, его проектная мощность – 74 млн тонн нефти в год.

БТС-2, как говорится на сайте "Транснефти", является ответвлением от нефтепровода "Дружба", его строительство было закончено в 2012 году. Пропускная мощность нефтепровода – до 30 млн тонн нефти в год.