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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:28

Азиатское инвестподразделение Goldman Sachs перестало привлекать деньги в США

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Подразделение Goldman Sachs Asset Management, занимающееся инвестициями в Азиатско-Тихоокеанском регионе, перестало привлекать финансирование в Соединенных Штатах на фоне геополитической напряженности между США и Китаем, сказала глава подразделения Стефани Хуэй.

"Раньше я часто ездила в США, чтобы привлекать средства, - сказала она, выступая на мероприятии в Гонконге. - Сейчас я езжу в США только для встреч с моим начальником".

Вместо этого азиатское инвестподразделение ищет новых клиентов на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии, а также в Китае, Южной Корее и Японии, цитирует Стефани Хуэй Financial Times.

По ее мнению, наиболее привлекательными для инвестиций секторами китайской экономики являются анализ данных и искусственный интеллект, а также здравоохранение, путешествия, обрабатывающий сектор и ритейл.

В последнее время североамериканские инвесторы, включая пенсионные фонды, стали с повышенной осторожностью относиться к вложению средств в Китай из-за напряженности в отношениях Пекина и Вашингтона. В частности, в январе канадский фонд Ontario Teachers' Pension Plan сообщил о приостановке прямых инвестиций в частные активы в КНР.

Goldman Sachs США Китай
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