Мастер-франчайзи Domino's Pizza сократил количество точек продаж в РФ почти на четверть

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - DP Eurasia N.V., мастер-франчайзи сети Domino's Pizza в Турции, России, Грузии и Азербайджане, сообщил о сокращении количества точек продаж в РФ по итогам четырех месяцев 2023 года (отчетный период закончился 30 апреля) до 142.

В пресс-релизе группы сообщается, что за аналогичный период 2022 года количество точек продаж составляло 184; таким образом, сокращение составило 23% год к году.

Сопоставимые продажи (LfL) на российском рынке упали на 23,9%, тогда как год назад снижение составляло 1,5%.

В валюте отчетности продажи DP Eurasia в РФ составили 291,1 млн турецких лир (около $14,5 млн), рост показателя год к году составил 2,8%.

В настоящее время группа продолжает оценку своего присутствия в РФ и рассматривает различные опции, включая продажу российского бизнеса.