"Роснефть" в I квартале получила 323 млрд рублей чистой прибыли по МСФО

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в первом квартале текущего года составила 323 млрд рублей, увеличившись на 45,5% относительно четвертого квартала 2022 года в основном в результате роста операционной прибыли, сообщает компания.

Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали этот показатель на уровне 236 млрд рублей. Наиболее близким оказался прогноз ИБ "Синара" – 305 млрд рублей.

Капитальные затраты в отчетном периоде снизились на 11,3% к последнему кварталу прошлого года, до 275 млрд рублей, что объясняется сезонными факторами.

Выручка компании в первом квартале составила 1,823 трлн рублей, что на 1,1% ниже квартал к кварталу, при этом рублевая цена на нефть сорта Юралс сократилась на 8,2%. "В расчетах с контрагентами по экспортным поставкам компания отдает приоритет платежам в рублях и национальных валютах дружественных стран", - поясняет НК.

Показатель EBITDA увеличился на 25,1%, достигнув 672 млрд рублей. "Это в том числе объясняется сокращением удельных операционных расходов на добычу углеводородов и на переработку нефти в РФ на 5,0% и 12,7% соответственно, квартал к кварталу. Маржа EBITDA достигла рекордных 36,7%", - сообщает компания.

Соотношение чистый долг/EBITDA на конец квартала составило 1,3х в долларовом выражении, что соответствует показателю на конец 2022 года.