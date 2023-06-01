Brent подешевела до $72,12 за баррель

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются днем в четверг на новостях об увеличении запасов в США.

К 13:52 по московскому времени августовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,48 (0,66%), до $72,12 баррель. Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,47 (0,69%), до $67,62 за баррель.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные поздно вечером 31 мая, указали на рост коммерческих запасов нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 26 мая, на 5,2 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 1,89 млн баррелей, дистиллятов - на 1,85 млн баррелей.

Официальный доклад о резервах энергоносителей в США будет обнародован позднее в четверг, на день позже обычного в связи с тем, что понедельник был нерабочим днем.

Внимание трейдеров также направлено на очередную встречу государств ОПЕК и их партнеров, которая пройдет в Вене 4 июня.

"Нефтяной рынок не учитывает в котировках дополнительное сокращение добычи стран ОПЕК, но ирония судьбы в том, что чем ниже цены, тем выше вероятность того, что ОПЕК объявит о сокращении", - приводит Barron's слова аналитика Raymond James Джона Фримена.