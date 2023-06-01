Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

Brent подешевела до $72,12 за баррель

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Котировки нефти снижаются днем в четверг на новостях об увеличении запасов в США.

К 13:52 по московскому времени августовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,48 (0,66%), до $72,12 баррель. Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,47 (0,69%), до $67,62 за баррель.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные поздно вечером 31 мая, указали на рост коммерческих запасов нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 26 мая, на 5,2 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 1,89 млн баррелей, дистиллятов - на 1,85 млн баррелей.

Официальный доклад о резервах энергоносителей в США будет обнародован позднее в четверг, на день позже обычного в связи с тем, что понедельник был нерабочим днем.

Внимание трейдеров также направлено на очередную встречу государств ОПЕК и их партнеров, которая пройдет в Вене 4 июня.

"Нефтяной рынок не учитывает в котировках дополнительное сокращение добычи стран ОПЕК, но ирония судьбы в том, что чем ниже цены, тем выше вероятность того, что ОПЕК объявит о сокращении", - приводит Barron's слова аналитика Raymond James Джона Фримена.

Brent WTI ОПЕК США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

МТС консолидировала 100% провайдера решений "умного дома" "Гольфстрим"

МТС консолидировала 100% провайдера решений "умного дома" "Гольфстрим"

Росрыболовство заявило о потребности рыбного комплекса страны еще в 92 млрд рублей

Росрыболовство заявило о потребности рыбного комплекса страны еще в 92 млрд рублей

Гендиректор "КАМАЗа" назвал Daimler "спящим" акционером компании

В Минпромторге оценили импортозамещение ПО в машиностроении в 39,7 млрд рублей

В Минпромторге оценили импортозамещение ПО в машиностроении в 39,7 млрд рублей

Несис назвал "достаточно обширными" последствия санкций для российских активов Polymetal

Нефть Brent подорожала до $73 за баррель после падения цены накануне

Нефть Brent подорожала до $73 за баррель после падения цены накануне

Тарифы на транзит нефти через Украину с 1 июня увеличатся на 25%

Фондовые индексы США снизились в среду

Фондовые индексы США снизились в среду

Палата представителей США приняла законопроект по лимиту госдолга

Европейские фондовые индексы снизились, завершив май в минусе

Европейские фондовые индексы снизились, завершив май в минусе
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });