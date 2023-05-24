Падение рынка акций Европы в среду было наихудшим за два месяца

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Падение европейского рынка акций в среду стало наихудшим за последние два месяца на фоне неопределенности в отношении потолка госдолга США, а также более высокой, чем ожидалось инфляции в Великобритании, пишет Trading Economics.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 по итогам торгов потерял 1,8% и составил 457,65 пункта, что является минимальным значением с 5 апреля.

Германский DAX упал на 1,9% - до самой низкой отметки за последние три недели. Причем снижение котировок показали все 40 компаний, акции которых входят в расчет индикатора.

Британский индекс FTSE 100 опустился на 1,75%, французский CAC 40 - на 1,7% (до минимума примерно за два месяца), итальянский FTSE MIB - на 2,4%, испанский IBEX 35 - на 1,1%.

Потребительские цены в Великобритании в апреле выросли на 8,7% в годовом выражении. Хотя темпы подъема замедлились по сравнению с 10,1% в марте, инфляция оказалась выше среднего прогноза аналитиков в 8,2%.

В Германии индекс доверия предпринимателей к экономике страны в мае снизился впервые с октября прошлого года. Значение индикатора, рассчитываемого мюнхенским институтом экономических исследований Ifo, в этом месяце уменьшилось до 91,7 пункта по сравнению с пересмотренными 93,4 пункта в апреле (это был максимум за 14 месяцев). Опрошенные The Wall Street Journal аналитики ожидали, что индекс опустится до 93 пунктов с ранее объявленного апрельского уровня в 93,6 пункта.

Цена акций Embracer рухнула за день почти на 45%. Шведский разработчик игр, включая серии Tomb Raider и Lord of the Rings, сообщил, что в течение семи месяцев вел переговоры о стратегическом партнерстве и все документы были готовы к подписанию, однако неожиданно он получил отказ от контрагента.

Подешевели бумаги автопроизводителей, включая Stellantis - на 4,1%, Renault - на 2,8%, Porsche - на 3,9%, Daimler Truck - на 3,6%, Bayerische Motoren Werke AG (SPB: BMW) - на 1,8%.

Цена акций швейцарской инвестиционной компании Vontobel Holding AG упала на 5,7% после сообщения о планируемом уходе главного исполнительного директора Зено Штауба и главного операционного директора Феликса Ленхарда.

Кроме того, уменьшилась стоимость бумаг производителей товаров класса "люкс", включая Hermes International (-0,2%), LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (-2,1%) и Christian Dior (-1%).

Существенное снижение среди компонентов Stoxx 600 показали котировки акций британских страховщиков Prudential и Aviva - на 5,9%, а также круизного оператора Carnival - на 6,9%.

Лидером подъема среди компаний, входящих в расчет этого индекса, стала Marks & Spencer. Стоимость ее бумаг взлетела почти на 13%. Британская сеть универмагов увеличила доналоговую прибыль на 21% в 2023 финансовом году, который завершился 1 апреля, и сообщила о готовности возобновить дивидендные выплаты примерно через полгода. Руководство M&S заявило, что ожидает умеренного роста выручки в текущем фингоду, несмотря на рост затрат в связи с инфляцией.