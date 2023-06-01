Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

Urals в мае подешевела в годовом измерении в 1,5 раза, до $53,34 за баррель

Urals в мае подешевела в годовом измерении в 1,5 раза, до $53,34 за баррель
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Средняя цена нефти марки Urals в январе-мае 2023 года сложилась в размере $51,5 за баррель, снизившись по сравнению с тем же периодом прошлого года ($83,48) в 1,6 раза, сообщил Минфин.

В мае также наблюдалось падение цены - в 1,48 раза, до $53,34 за баррель ($78,81 годом ранее).

Средняя цена на нефть North Sea Dated (Brent), по данным Минфина, в мае составляла около $75,52 за баррель. Таким образом, дисконт Urals к бенчмарку составил порядка 29,4%. За период с 15 апреля по 14 мая он равнялся примерно 29,9%, и значит, за оставшиеся две недели мая почти не изменился.

Brent Urals Минфин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Глава "Газпром нефти" ждет роста спроса на нефть в Китае во II полугодии

МТС консолидировала 100% провайдера решений "умного дома" "Гольфстрим"

МТС консолидировала 100% провайдера решений "умного дома" "Гольфстрим"

Росрыболовство заявило о потребности рыбного комплекса страны еще в 92 млрд рублей

Росрыболовство заявило о потребности рыбного комплекса страны еще в 92 млрд рублей

Гендиректор "КАМАЗа" назвал Daimler "спящим" акционером компании

В Минпромторге оценили импортозамещение ПО в машиностроении в 39,7 млрд рублей

В Минпромторге оценили импортозамещение ПО в машиностроении в 39,7 млрд рублей

Несис назвал "достаточно обширными" последствия санкций для российских активов Polymetal

Нефть Brent подорожала до $73 за баррель после падения цены накануне

Нефть Brent подорожала до $73 за баррель после падения цены накануне

Тарифы на транзит нефти через Украину с 1 июня увеличатся на 25%

Фондовые индексы США снизились в среду

Фондовые индексы США снизились в среду

Палата представителей США приняла законопроект по лимиту госдолга

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });