Urals в мае подешевела в годовом измерении в 1,5 раза, до $53,34 за баррель

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Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Средняя цена нефти марки Urals в январе-мае 2023 года сложилась в размере $51,5 за баррель, снизившись по сравнению с тем же периодом прошлого года ($83,48) в 1,6 раза, сообщил Минфин.

В мае также наблюдалось падение цены - в 1,48 раза, до $53,34 за баррель ($78,81 годом ранее).

Средняя цена на нефть North Sea Dated (Brent), по данным Минфина, в мае составляла около $75,52 за баррель. Таким образом, дисконт Urals к бенчмарку составил порядка 29,4%. За период с 15 апреля по 14 мая он равнялся примерно 29,9%, и значит, за оставшиеся две недели мая почти не изменился.