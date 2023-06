Норвежский СПГ-завод Hammerfest LNG снова остановлен из-за утечки

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Equinor подтвердила произошедшую 31 мая утечку на СПГ-заводе Hammerfest LNG и последующую остановку предприятия.

По данным компании, утечка произошла на клапане в одном из контуров охлаждения станции. Используемый на этом агрегате газ используется для охлаждения во время производства СПГ.

В момент инцидента на заводе находились 98 человек. Пострадавших нет.

"Пока рано говорить, когда может быть возобновлено производство", - отметила Equinor.

В сентябре 2020 года на заводе произошел пожар, после которого производство СПГ возобновилось только в июне 2022 года. Ремонт затянулся из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничительных мер.

Проектная мощность предприятия составляет 6,5 млрд куб. м газа в год.

Совладельцами завода являются Equinor Energy AS, Petoro AS, TotalEnergies, EP Norge AS, Neptune Energy Norge AS и Wintershall Dea Norge AS. Оператор - Equinor.