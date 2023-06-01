Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:08

Норвежский СПГ-завод Hammerfest LNG снова остановлен из-за утечки

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Equinor подтвердила произошедшую 31 мая утечку на СПГ-заводе Hammerfest LNG и последующую остановку предприятия.

По данным компании, утечка произошла на клапане в одном из контуров охлаждения станции. Используемый на этом агрегате газ используется для охлаждения во время производства СПГ.

В момент инцидента на заводе находились 98 человек. Пострадавших нет.

"Пока рано говорить, когда может быть возобновлено производство", - отметила Equinor.

В сентябре 2020 года на заводе произошел пожар, после которого производство СПГ возобновилось только в июне 2022 года. Ремонт затянулся из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничительных мер.

Проектная мощность предприятия составляет 6,5 млрд куб. м газа в год.

Совладельцами завода являются Equinor Energy AS, Petoro AS, TotalEnergies, EP Norge AS, Neptune Energy Norge AS и Wintershall Dea Norge AS. Оператор - Equinor.

Equinor Wintershall Dea TotalEnergies Hammerfest LNG Норвегия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Несис назвал "достаточно обширными" последствия санкций для российских активов Polymetal

Нефть Brent подорожала до $73 за баррель после падения цены накануне

Нефть Brent подорожала до $73 за баррель после падения цены накануне

Тарифы на транзит нефти через Украину с 1 июня увеличатся на 25%

Фондовые индексы США снизились в среду

Фондовые индексы США снизились в среду

Палата представителей США приняла законопроект по лимиту госдолга

Европейские фондовые индексы снизились, завершив май в минусе

Европейские фондовые индексы снизились, завершив май в минусе

Изменения в демпфер, снижающие выплаты нефтяникам вдвое, могут перенести на сентябрь

"Норникель" допустил перенос сроков реализации проекта Южный кластер

Минпромторг подготовил проект о балльной системе оценки локализации автоэлектроники

Минпромторг подготовил проект о балльной системе оценки локализации автоэлектроники

"Магнит" поменяет структуру управления

"Магнит" поменяет структуру управления
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });