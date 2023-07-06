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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:25

ФТС РФ в июне увеличила перечисления в бюджет на 39,5%

В первом полугодии ведомство сократило перечисления на 17,8%

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ за январь-июнь 2023 года перечислила в федеральный бюджет 2 трлн 866,7 млрд рублей, что на 17,8% меньше, чем за аналогичный период 2022 года (3 трлн 488,1 млрд рублей), следует из опубликованных в четверг данных ведомства.

В июне 2023 года таможенными органами в федеральный бюджет перечислено 541,7 млрд рублей, что на 39,5% больше, чем годом ранее (388,3 млрд рублей).

Как сообщалось, в мае 2023 года ФТС перечислила в бюджет 545 млрд рублей (рост на 1,8% к маю 2022 года), за апрель - 491,6 млрд рублей (на 15,5% меньше, чем в апреле 2022 года) за март - 506 млрд рублей (на 28,1% меньше марта 2022 года), за февраль - 404,8 млрд рублей (на 44,5% меньше февраля 2022 года), за январь 2023 года - 377,3 млрд рублей (на 31,3% меньше января 2022 года).

За 2022 год ФТС перечислила в федеральный бюджет 6,2 трлн рублей против 7 трлн 156 млрд рублей в 2021 году. Таким образом, показатель в 2022 году снизился примерно на 13,4%.

ФТС
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