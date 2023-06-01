Песков сообщил о продолжающемся обсуждении транзита российского аммиака через Украину

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Вопрос о транзите российского аммиака через Украину находится в стадии обсуждения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По просьбе журналистов Песков в четверг прокомментировал информацию о том, что ООН предложила Москве, Анкаре и Киеву начать подготовительную работу по организации транзита российского аммиака через Украину.

"Это один из вопросов, который стоит на повестке дня в части "Черноморской инициативы", которая до сих пор не реализована, не выполнена. Обсуждение этого вопроса продолжается", - сказал Песков.