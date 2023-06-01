Глава "Газпром нефти" ждет роста спроса на нефть в Китае во II полугодии

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Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Объемы потребления нефти в Китае во втором полугодии будут расти, но остаются опасения относительно динамики спроса на нефть в Европе и Северной Америке, заявил "Интерфаксу" глава "Газпром нефти" Александр Дюков.

"Динамика спроса на нефть в Китае влияет и на мировой баланс нефтяного рынка, и соответственно, на мировые цены. С другой стороны, достаточно серьезное влияние на рынок сейчас оказывает ситуация с потреблением нефти в западных странах, странах ЕС, в Северной Америке. Есть ожидания возможной рецессии в экономиках ряда западных стран, есть неустойчивость в банковском секторе. Это оказывает некоторое давление на цены", - сказал он.

Дюков не стал оценивать влияние банковского кризиса в США на рынок нефти.

"Безусловно, инвесторы, которые действуют на сырьевом рынке, держат в уме риски, которые сейчас несет в себе североамериканская банковская система, но конкретно оценить степень этого влияния, сколько это долларов на баррель, достаточно сложно", - сказал он.

Индия, которая после введения западных санкций стала одним из основных рынков для российской нефти, еще не достигла пика потребления нефти, сказал также Дюков.

"Это растущий рынок. Потребление нефти там продолжит расти, в том числе за горизонтом 2030-го года", - считает он.