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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:25

Рынок акций РФ на первых летних торгах смог подрасти благодаря отскоку нефти вверх

Рынок акций РФ на первых летних торгах смог подрасти благодаря отскоку нефти вверх
Фото: Алексей Кузнецов/"Интерафакс"

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на первых летних торгах смог подрасти по индексам на фоне улучшения внешней конъюнктуры на новостях из США по потолку госдолга, а также благодаря отскоку нефти вверх (Brent поднялась к $75 за баррель) после падения ранее.

К позитивным факторам также можно отнести сохраняющиеся дивидендные ожидания и сообщения СМИ о возможных смягчениях антироссийских санкций в рамках 11-го пакета ЕС. Лидерами роста выступили акции "Магнита" (+3,6%) и нефтяных компаний.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2721,73 пункта (+0,2%, утром индекс поднимался к 2730 пунктам), индекс РТС - 1061,89 пункта (+0,6%); динамика цен blue chips на Московской бирже оказалась смешанной в пределах 3,6%.

Доллар к 18:50 просел до 80,79 рубля (-0,32 рубля).

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