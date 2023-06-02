"Ростелеком" подписал форвардный контракт на поставку роутеров на 2,5 млрд рублей

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - "Ростелеком" подписал форвардный контракт с компанией "Электра" на поставку абонентского оборудования, сообщил журналистам в кулуарах конференции ЦИПР глава компании Михаил Осеевский.

"Мы подписали форвардный контракт с нашей "дочкой" - компанией "Электра" - на производство пользовательского оборудования. Он (контракт - ИФ) предполагает выпуск нового чипа "Микроном", - сказал Осеевский.

Контракт рассчитан на два года, его стоимость - около 2,5 млрд рублей, уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе "Ростелекома". Поставки начнутся в III-IV квартале 2023 года.

Контракт предусматривает поставку 800 тысяч домашних роутеров нескольких модификаций, в них будут использоваться российские микросхемы производства "Микрон".

Кроме того, уже действует контракт на поставку 200 тысяч ТВ-приставок (STB) на сумму примерно 0,5 млрд рублей.

"У нас уже существует производство видеокамер и коммутаторов, которые, в том числе, используются на обслуживании единого дня голосования, рассчитываем на расширение линейки этого оборудования и увеличение объемов поставок", - добавили в компании.