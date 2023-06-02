Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:25

Сбербанк осенью начнет постепенную модернизацию POS-терминалов

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Сбербанк планирует модернизировать парк POS-терминалов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе кредитной организации.

"Уже осенью 2023 года мы планируем провести несколько тысяч первых установок новых POS-терминалов", - сообщил представитель банка.

Кредитная организация собирается устанавливать современные устройства с функциями чтения карт и мультитач (сенсорная панель, одновременно определяющая координаты двух и более точек касания), а также оснащенные камерой для считывания QR-кодов и оплаты с помощью биометрии.

У Сбербанка сейчас почти два млн POS-терминалов, этот парк активно формировался с 2015 года и сейчас требует модернизации, отмечает кредитная организация.

Банк заявил, что активно экспериментирует с технологией проведения платежей по биометрии. "Пока сложно сказать, где и когда в рознице массово появится этот новый способ оплаты товаров: банк только приступил к переговорам с различными торговыми сетями", - подчеркивает кредитная организация.

Сбербанк
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Госкомиссия оценила обеспеченность извлекаемыми запасами газа в РФ в 90 лет

Госкомиссия оценила обеспеченность извлекаемыми запасами газа в РФ в 90 лет

Нефть Brent подорожала до $74,6 за баррель

Рубль утром стабилен относительно доллара и юаня

Рубль утром стабилен относительно доллара и юаня

Сенат США одобрил законопроект по лимиту госдолга

Рынок акций РФ на первых летних торгах смог подрасти благодаря отскоку нефти вверх

Рынок акций РФ на первых летних торгах смог подрасти благодаря отскоку нефти вверх
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });