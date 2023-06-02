Сбербанк осенью начнет постепенную модернизацию POS-терминалов

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Сбербанк планирует модернизировать парк POS-терминалов, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе кредитной организации.

"Уже осенью 2023 года мы планируем провести несколько тысяч первых установок новых POS-терминалов", - сообщил представитель банка.

Кредитная организация собирается устанавливать современные устройства с функциями чтения карт и мультитач (сенсорная панель, одновременно определяющая координаты двух и более точек касания), а также оснащенные камерой для считывания QR-кодов и оплаты с помощью биометрии.

У Сбербанка сейчас почти два млн POS-терминалов, этот парк активно формировался с 2015 года и сейчас требует модернизации, отмечает кредитная организация.

Банк заявил, что активно экспериментирует с технологией проведения платежей по биометрии. "Пока сложно сказать, где и когда в рознице массово появится этот новый способ оплаты товаров: банк только приступил к переговорам с различными торговыми сетями", - подчеркивает кредитная организация.