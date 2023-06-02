СД "РусГидро" рекомендовал дивиденды за 2022 год в размере 0,05025 рубля на акцию

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "РусГидро" рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2022 года в размере 0,05025 рубля на акцию, сообщила компания.

Общая сумма выплаты может составить 22,35 млрд рублей.

Дивидендная отсечка установлена на 11-й день со дня принятия решения о выплате.

Рекомендованный размер выше среднего значения объявленных за три предыдущих периода дивидендов и составляет 50% от скорректированной на неденежные операции прибыли "РусГидро" по МСФО за 2022 год, отметили в компании.

Совет директоров "РусГидро" также принял решение о созыве годового общего собрания акционеров компании 30 июня в форме заочного голосования. Реестр лиц, имеющих право на участие в собрании закроется 5 июня.

"РусГидро" не ожидает каких-то существенных изменений в дивидендной политике по сравнению с предыдущими периодами, говорил журналистам в мае гендиректор компании Виктор Хмарин.

Текущая дивидендная политика "РусГидро" предусматривает выплату акционерам 50% скорректированной чистой прибыли, но не ниже среднего значения за последние три года. За 2021 год компания выплатила 0,053 руб. на акцию, в сумме - 23,3 млрд руб. (55,3% чистой прибыли по МСФО).

ПАО "РусГидро" объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "РусГидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет более 38 ГВт.

Основной акционер "РусГидро" на конец марта 2023 годв - Росимущество (62,2%). Банк ВТБ владеет 12,37%, еще 9,61% принадлежит En+ Group.