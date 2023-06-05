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"Сбербанк инвестиции" получили 49% компании, управляющей лабораториями KDL

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - "Сбербанк инвестиции" получили 49% ООО "Медскан лаб", следует из данных ЕГРЮЛ.

Остальные 51% долей этой компании, которыми владеет АО "Медскан", находятся в залоге у "Сбербанк инвестиций" с начала 2023 года, следует из данных аналитической системы "СПАРК-Интерфакс".

"Медскан лаб" создана в августе 2022 года для управления лабораториями на базе многопрофильных клиник группы "Медскан" в Москве, Курске и Перми, писала ранее газета "Ведомости". Кроме того, "Медскан лаб" принадлежит ООО "Диагностика" (основное юридическое лицо лабораторий KDL). Доли в этом юрлице также находятся в залоге у "Сбербанк инвестиций" с января 2023 года, следует из данных "СПАРК-Интерфакс".

Сеть KDL "Медскан" выкупил у фонда UFG Private Equit в конце 2022 года.

Группа компаний "Медскан" основана в 2014 году Евгением Туголуковым. На сегодня в составе группы в 30 регионах России действуют 58 медицинских центров и 378 медицинских офисов, в том числе диагностические центры, лаборатории, госпитали с хирургическим стационаром, многопрофильные и специализированные клиники (включая онкологические), центры научных разработок и исследований. Основным акционером ГК "Медскан" с долей 74,99% является Туголуков, "Росатом - технологии здоровья" (дивизион госкорпорации "Росатом") владеет 25% плюс одна акция группы, отмечается на ее сайте.

Сбербанк инвестиции Медскан лаб KDL ООО "Диагностика"
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