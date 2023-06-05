Рынок акций РФ начал неделю с нисходящей коррекции во главе с Polymetal

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ начал неделю с коррекционного снижения в рамках фиксации прибыли игроками из-за геополитической напряженности, несмотря на позитивные сигналы с внешних фондовых площадок и подорожавшую нефть (цена Brent превысила $77 за баррель) на решениях ОПЕК+ по квотам на добычу сырья. Индекс МосБиржи откатился ниже 2700 пунктов во главе с бумагами Polymetal на корпоративных новостях, выросли акции ряда нефтяников.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2694,14 пункта (-0,9%), индекс РТС - 1048,37 пункта (-0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже снизились в пределах 6,5%.

Доллар к 18:50 просел до 81,0 рубля (-0,5 рубля).

Подешевели акции Polymetal (-6,5%), ПАО "Полюс" (-2,9%), "ЛУКОЙЛа" (-2,4%), ВТБ (-2,4%), Сбербанка (-2% и -1,8% "префы"), расписки TCS Group (-2%), бумаги "РусГидро" (-1,9%), "Магнита" (-1,6%), "Сургутнефтегаза" (-1,5% и -0,1% "префы"), "ММК" (-1,4%), "Аэрофлота" (-1,1%), расписки OZON (-1,1%), акции "Яндекса" (-0,9%), "НЛМК" (-0,8%), АФК "Система" (-0,8%), "Северстали" (-0,6%), UC Rusal (-0,6%), "Газпрома" (-0,3%).

CEO Polymetal Виталий Несис и CFO Максим Назимок подали в отставку со всех руководящих должностей в подпавшем под санкции АО "Полиметалл" и его дочерних компаниях. Павел Данилин, исполнительный вице-президент по стратегическому развитию, покинул компанию, сообщает Polymetal.

Совет директоров "Русала" рекомендовал собранию акционеров компании не распределять прибыль по итогам 2022 г. и не выплачивать дивиденды, говорится в сообщении компании. Компания уже выплатила промежуточные дивиденды по итогам I полугодия 2022 года в размере $302 млн.

Подорожали акции "Татнефти" (+3,5%), "Роснефти" (+1,4%), "Газпром нефти" (+1,4%), "МТС" (+0,9%), "НОВАТЭКа" (+0,7%), "Интер РАО" (+0,7%), "АЛРОСА" (+0,5%), "Норникеля" (+0,4%), "Московской биржи" (+0,3%).

По словам руководителя отдела акций УК "Первая" Антона Кравченко, индекс МосБиржи, несмотря на коррекцию, остается вблизи годового максимума. Рынку не дает упасть интерес со стороны инвесторов, у которых остался "кэш" после выплаты дивидендов, в частности, Сбербанком. Инвесторы, пользуясь коррекцией, будут стараться заново войти в акции.

Внешний фон в начале недели выглядел оптимистично, поддержку нефтяным акциям оказывала подорожавшая нефть. Однако вечером позитивный настрой инвесторов сбила слабая американская статистика по объему промышленных заказов и данные по деловой активности в секторе услуг. В совокупности с данными с рынка труда США, опубликованными в пятницу, можно отметить снижение активности американской экономики на фоне стабильно высокой инфляции. Данная динамика может вылиться в стагфляцию экономики США, полагает эксперт.

Нефть выросла после решения Саудовской Аравии, главного мирового экспортера нефти, провести дополнительное сокращение добычи с июля, отмечает Кравченко.

По оценке инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, давление на настроения инвесторов в понедельник оказали укрепление рубля и обострение геополитического фона.

Прогноз по индексу МосБиржи на 6 июня- 2650-2750 пунктов, полагает Бахтин.

По оценке портфельного управляющего УК "Альфа-Капитал" Дмитрия Скрябина, решение ОПЕК+ по сокращению добычи является долгосрочным фактором поддержки цен, к тому же статистика свидетельствует о том, что добыча отстает от квоты на 2,5 млн б/с. С учетом сокращений добычи цена нефти Brent в 2024 году ожидается в районе $85 за баррель, полагает эксперт.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, привилегированные акции "Башнефти" (+2,1%) продолжают ралли, являясь одной из наиболее интересных дивидендных историй с доходностью около 11,5%.

Акции Polymetal в понедельник эмоционально отреагировали на уход руководства из российского филиала в связи с введенными против компании санкциями США. Главный исполнительный директор Виталий Несис и главный финансовый директор Максим Назимок подали в отставку со всех руководящих должностей в холдинговой компании активов группы "Полиметалл", расположенных на территории России, и его дочерних компаниях, сохранив посты в Polymetal International. Исполнительный вице-президент по стратегическому развитию Павел Данилин ушел из Polymetal и всех ее подразделений. Несис и Назимок, по сообщению компании, сосредоточат усилия на операционной деятельности активов в Казахстане, а также на процессе редомициляции. По сути, в "Полиметалле" происходит процесс ротации менеджмента, отмечает аналитик.

В среднесрочной перспективе импульсом к росту акций может стать смягчение позиций центральных банков в отношении процентных ставок. Индексы МосБиржи и РТС начали неделю под нисходящим давлением из-за продолжения фиксации прибыли по крупнейшим эмитентам. Покупки продолжаются в дивидендных историях нефтегазового сектора, при этом индикатор МосБиржи уже не первую сессию подряд не может преодолеть сопротивление на отметке 2730 пунктов. Дальнейшему повышению в РФ мешает отсутствие широкомасштабных позитивных драйверов после закрытия дивидендных реестров, полагает Кожухова.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова считает, что активизация продавцов вызвана прохождением дивидендных отсечек по акциям ряда крупнейших компаний, а также из-за поступления негативных корпоративных новостей.

В аутсайдерах на новостях об уходе в отставку ряда топ-менеджеров из-за введенных против них ранее санкций оказались бумаги Polymetal. В лидеры роста на слухах о возможной выплате дивидендов за 2022 год и смене юридического адреса с кипрского на российский вышли депозитарные расписки холдинга ЕМС (+18,6%). Прогноз для индекса МосБиржи на 6 июня - диапазон 2650-2750 пунктов, полагает аналитик.

По словам ведущего аналитика по глобальным исследованиям компании "Открытие Инвестиции" Андрея Кочеткова, "префы" банка "Санкт-Петербург" подскочили без новостей более чем на 40%, Мосбиржа устраивала по ним дискретный аукцион. Акции "Татнефти" отыгрывали ростом увеличение нормы дивидендных выплат до 55%. При этом уверенность в том, что эти платежи будут, достаточно высокая, поскольку дивиденды компании являются важной статьей формирования республиканского бюджета Татарстана, считает аналитик.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли "префы" банка "Санкт-Петербург" (+40,1%), расписки EMC (+18,6%), акции ПАО "Донской завод радиодеталей" (+11% и +15,9% "префы"), "Русснефти" (+9,3%), расписки Cian (+6,9%), акции Росдорбанка (+6,1%), ПАО "Варьеганнефтегаз" (+4,7%), "Ютэйр" (+4,7%).

Подешевели акции ПАО "ГАЗ" (-6,8%), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (-5,2%), "Трубной металлургической компании" (-4,2%), "МРСК Урала" (-4,2%), "Росгосстраха" (-3,9%), ПАО "Россети Московский регион" (-3,9%), расписки "Эталона" (-3,8%), HeadHunter (-3,5%), "префы" "Транснефти" (-3,4%).

Совет директоров ПАО "М.Видео" (-0,1%) (группа "М.Видео-Эльдорадо") рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды за 2022 год, говорится в сообщении компании. Ранее ритейлер назначил дату годового акционерного собрания - оно пройдет 27 июня. Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право участвовать в собрании, - 2 июня.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 76,31 млрд рублей (из них 14,1 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 10,12 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 5,78 млрд рублей на акции ВТБ).