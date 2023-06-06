Заказы промпредприятий Германии в апреле неожиданно снизились

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Объем заказов промышленных предприятий Германии в апреле снизился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства экономики.

Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали повышение на 3%, согласно данным Trading Economics.

Показатель без учета крупных заказов увеличился на 1,4%.

В марте, согласно пересмотренным данным, общий объем заказов промпредприятий упал на 10,9%, а не на 10,7%, как было заявлено ранее.

Внутренние заказы в апреле увеличились на 1,6%, в то время как зарубежные - уменьшились на 1,8%. Заказы из стран еврозоны сократились на 2,7%, из других государств - на 1,1%.

Спрос на средства производства в прошлом месяце вырос на 1,7%, на промежуточные товары - на 2,3%, тогда как заказы на потребительские товары уменьшились на 2,5%.

Общий объем заказов германских промпредприятий в апреле был на 9,9% ниже, чем годом ранее.