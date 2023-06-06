Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:10

Заказы промпредприятий Германии в апреле неожиданно снизились

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Объем заказов промышленных предприятий Германии в апреле снизился на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства экономики.

Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали повышение на 3%, согласно данным Trading Economics.

Показатель без учета крупных заказов увеличился на 1,4%.

В марте, согласно пересмотренным данным, общий объем заказов промпредприятий упал на 10,9%, а не на 10,7%, как было заявлено ранее.

Внутренние заказы в апреле увеличились на 1,6%, в то время как зарубежные - уменьшились на 1,8%. Заказы из стран еврозоны сократились на 2,7%, из других государств - на 1,1%.

Спрос на средства производства в прошлом месяце вырос на 1,7%, на промежуточные товары - на 2,3%, тогда как заказы на потребительские товары уменьшились на 2,5%.

Общий объем заказов германских промпредприятий в апреле был на 9,9% ниже, чем годом ранее.

Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ХКФ банк сменит название

ХКФ банк сменит название

Brent подешевела до $76,5 за баррель

Brent подешевела до $76,5 за баррель

SEC обвинила криптовалютную биржу Binance и её основателя в 13 нарушениях

Число физлиц с брокерскими счетами на Мосбирже в мае выросло на 496 тысяч

Число физлиц с брокерскими счетами на Мосбирже в мае выросло на 496 тысяч

Инфляция в Турции в мае замедлилась до минимума с декабря 2021 года

Инфляция в Турции в мае замедлилась до минимума с декабря 2021 года

Уолл-стрит пересматривает прогнозы снижения ставки ФРС

Уолл-стрит пересматривает прогнозы снижения ставки ФРС

Розничные цены на бензин в Москве продолжают расти по 10-12 копеек в неделю

Розничные цены на бензин в Москве продолжают расти по 10-12 копеек в неделю

Нефтяники получили из бюджета РФ по топливному демпферу в мае 103,5 млрд руб.

Нефтяники получили из бюджета РФ по топливному демпферу в мае 103,5 млрд руб.

Продажи легковых автомобилей в РФ в мае выросли в 2,6 раза год к году

Продажи легковых автомобилей в РФ в мае выросли в 2,6 раза год к году

Акции Palo Alto Networks войдут в состав S&P 500 вместо бумаг Dish Network

Акции Palo Alto Networks войдут в состав S&P 500 вместо бумаг Dish Network
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });