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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:54

В Германии в мае заказы промпредприятий выросли на 6,4%, выше прогнозов

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - В мае 2023 года объем заказов промышленных предприятий Германии увеличился на 6,4% к апрелю, сообщило Министерство экономики страны. Рост показателя стал максимальным с июня 2020 года.

Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал подъем на 1,2%.

В апреле, по пересмотренным данным, заказы промпредприятий повысились на 0,2%, тогда как ранее сообщалось о снижении показателя на 0,4%.

Внутренние заказы в мае увеличились на 6,2% по сравнению с предыдущим месяцем, зарубежные - на 6,4%. Заказы из стран еврозоны повысились на 6,5%, из других государств - на 6,2%.

Подъем заказов на средства производства в прошлом месяце составил 12%, однако заказы промежуточных товаров сократились на 1,1%, потребительских товаров - на 0,8%.

Рост без учета крупных заказов составил 3,2%.

Общий объем заказов германских промпредприятий в мае был на 4,3% ниже, чем годом ранее.

Германия
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