Минфин РФ 7 июня проведет аукционы по размещению ОФЗ 26240, 26242 и 52005

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Министерство финансов России 7 июня проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26240, ОФЗ-ПД серии 26242 и ОФЗ-ИН серии 52005 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, говорится в сообщении Минфина.

Облигации серии 26240 с погашением 30 июля 2036 года имеют 29 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 231 день, дата выплаты 4-го купонного дохода - 16 августа 2023 года. Ставка купонного дохода определена в размере 7% годовых (1-й купон - 44,3 рубля на облигацию и 2-30-й купоны - 34,9 рубля на облигацию).

Облигации серии 26242 с погашением 29 августа 2029 года имеют 12 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 224 дня, дата выплаты 1-го купонного дохода - 6 сентября 2023 года. Ставка купонного дохода определена в размере 9% годовых (1-й купон - 55,23 рубля на облигацию и 2-13-й купоны - 44,88 рубля на облигацию).

Облигации серии 52005 с погашением 11 мая 2033 года имеют 19 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 252 дня, дата выплаты 1-го купонного дохода - 22 ноября 2023 года. Ставка купонного дохода на весь период обращения определена в размере 2,5% годовых (денежная величина купонов будет определяться по мере индексации номинала).