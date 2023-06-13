Минфин 14 июня проведет аукционы по размещению ОФЗ 26241 и 29024

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Российский Минфин 14 июня проведет аукционы по продаже ОФЗ-ПД серии 26241 и ОФЗ-ПК серии 29024 в объемах остатков, доступных для размещения в каждом выпуске, сообщила пресс-служба ведомства.

Облигации серии 26241 с погашением 17 ноября 2032 года имеют 19 полугодовых купонных периодов и первый купонный период - 196 дней, дата выплаты 2-го купонного дохода - 29 ноября 2023 года. Ставка купонного дохода определена в размере 9,5% годовых (1-й купон - 51,01 рубля на облигацию и 2-20-й купоны - 47,37 рубля на облигацию).

Облигации серии 29024 с погашением 18 апреля 2035 года имеют 48 квартальных купонных периодов, дата выплаты 1-го купонного дохода - 2 августа 2023 года. Расчет процентных ставок 1-48-го купонов и соответствующих купонных доходов производится на основе среднего значения ставок RUONIA за текущий купонный период с небольшим "техническим" временным лагом в семь календарных дней, то есть определяются в конце текущего купонного периода (для прежних выпусков ОФЗ-ПК ставки рассчитывались на основе истекшего купонного периода и были известны до начала купонного периода - ИФ).