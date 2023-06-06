США прогнозируют рост добычи жидких углеводородов в мире в 2023 году на 1,5 млн б/с

Потребление нефти и жидких углеводородов в мире в 2023 году ожидается на уровне 101,01 млн б/с

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Минэнерго США снизило прогноз по добыче жидких углеводородов в мире в 2024 году на 330 тыс. баррелей в сутки, но все равно ожидает роста производства на 1,5 млн б/с в 2023 году и на 1,3 млн б/с в 2024 году, говорится в ежемесячном отчете управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).

Прогноз изменен после решения стран ОПЕК+ о корректировке квот и продлении добровольного дополнительного снижения добычи девятью странами ОПЕК+ на 2024 год, а также на фоне добровольных ограничений Саудовской Аравии в июле текущего года.

Прогноз на 2023 год почти не изменен и составляет 101,37 млн б/с против 101,34 млн б/с в майском отчете по сравнению с 99,85 млн б/с в 2022 году.

Новый прогноз на 2024 год - 102,69 млн б/с против предыдущей оценки в 103,02 млн б/с.

"Несмотря на продление ограничений ОПЕК+ (планировалось, что они закончатся в 2023 г. - ИФ), мы прогнозируем рост производства жидких углеводородов в мире на 1,5 млн б/с в 2023 году и на 1,3 млн б/с в 2024 году, в основном за счет роста в странах, не входящих в ОПЕК. Среди лидеров - США, Норвегия, Канада, Бразилия и Гайана. Мы ожидаем, что добыча нефти в ОПЕК в 2023 году снизится на 0,6 млн б/с, а затем вырастет на 0,3 млн б/с в 2024 году, что ниже нашей предыдущей оценки роста на уровне 0,6 млн б/с", - говорится в отчете.

Прогноз потребления

Потребление нефти и жидких углеводородов в мире в 2023 году составит 101,01 млн баррелей в сутки, говорится в ежемесячном прогнозе.

Ведомство увеличило свой прогноз, озвученный в мае, на 20 тыс. б/с. При этом оно также изменило оценку спроса на нефть в 2022 году, понизив ее на 10 тыс. б/с, до 99,42 млн б/с.

Таким образом, Минэнерго США ожидает, что мировое потребление нефти и ЖУВ в 2023 году увеличится на 1,59 млн б/с относительно прошлого года (прогноз мая - 1,56 млн б/с).

Ожидания в отношении потребления нефти и ЖУВ в 2024 году не поменялись - 102,71 млн б/с.