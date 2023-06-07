Росстат сообщил о снижении уровня бедности в России в I квартале до 13,5%

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Численность населения России с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2023 года составила 19,6 млн человек против 20,9 млн годом ранее, сообщил Росстат. Уровень бедности в стране в I квартале 2023 года снизился до 13,5% против 14,3% в I квартале 2022 года.

"В I квартале 2023 года граница бедности составила 14 026 рублей. Численность населения с доходами ниже границы бедности составила 19,6 млн человек, или 13,5% жителей страны", - говорится в сообщении Росстата.

Показатель уровня бедности имеет ярко выраженный сезонный характер - максимальный в I квартале и минимальный в IV квартале (из-за выплат премий в конце года), поэтому более корректно сравнивать квартал с аналогичным кварталом прошлого года, а не с предыдущим кварталом.

Уровень бедности в стране в целом за 2022 год составил 9,8% (исторический минимум) против 11% в 2021 году. В том числе в IV квартале 2022 года уровень бедности составил 7,9%, в III квартале - 10,5%, во II квартале - 12,1%, в I квартале - 14,3%.

До 2022 года минимальный уровень бедности в России был достигнут в 2012 году - 10,7%, но затем показатель бедности стал расти, увеличившись до 13,4% в 2015 году, после чего опять начал снижаться.