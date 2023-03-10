Росстат отметил снижение уровня бедности в стране до исторического минимума

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - В 2022 году численность населения России с доходами ниже прожиточного минимума, по предварительным данным, составила 15,3 млн человек против 16 млн в 2021 году, сообщил Росстат. Уровень бедности в стране в 2022 году составил исторически минимальные 10,5% против 11% годом ранее.

До этого минимальный уровень бедности отмечался в 2012 году - 10,7%, но затем показатель бедности стал расти, увеличившись до 13,4% в 2015 году, после чего опять начал снижаться.

В IV квартале 2022 года уровень бедности составил 7,9% (в IV квартале 2021 года - 8,5%), в III квартале - 10,5% (11,0%), во II квартале - 12,1% (12,5%), в I квартале - 14,3% (14,2%). Показатель уровня бедности имеет ярко выраженный сезонный характер - максимальный в I квартале и минимальный в IV квартале (из-за выплат премий в конце года).

Президент Владимир Путин в майском указе 2018 года поставил перед правительством задачу снизить уровень бедности в России в два раза к 2024 году (если брать за базу 2017 год - 12,9%, то это означает снижение до 6,5% - ИФ).

Но в июле 2020 года президент подписал новый указ о национальных целях до 2030 года, согласно которому уровень бедности в России нужно сократить вдвое по сравнению с 2017 годом уже не к 2024 году, а к 2030 году.