Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:59

Росстат отметил снижение уровня бедности в стране до исторического минимума

Росстат отметил снижение уровня бедности в стране до исторического минимума
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - В 2022 году численность населения России с доходами ниже прожиточного минимума, по предварительным данным, составила 15,3 млн человек против 16 млн в 2021 году, сообщил Росстат. Уровень бедности в стране в 2022 году составил исторически минимальные 10,5% против 11% годом ранее.

До этого минимальный уровень бедности отмечался в 2012 году - 10,7%, но затем показатель бедности стал расти, увеличившись до 13,4% в 2015 году, после чего опять начал снижаться.

В IV квартале 2022 года уровень бедности составил 7,9% (в IV квартале 2021 года - 8,5%), в III квартале - 10,5% (11,0%), во II квартале - 12,1% (12,5%), в I квартале - 14,3% (14,2%). Показатель уровня бедности имеет ярко выраженный сезонный характер - максимальный в I квартале и минимальный в IV квартале (из-за выплат премий в конце года).

Президент Владимир Путин в майском указе 2018 года поставил перед правительством задачу снизить уровень бедности в России в два раза к 2024 году (если брать за базу 2017 год - 12,9%, то это означает снижение до 6,5% - ИФ).

Но в июле 2020 года президент подписал новый указ о национальных целях до 2030 года, согласно которому уровень бедности в России нужно сократить вдвое по сравнению с 2017 годом уже не к 2024 году, а к 2030 году.

Росстат Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Снижение уровня бедности связали с господдержкой семей с детьми

Сальдированная прибыль российских предприятий в 2022 году упала на 12,6%

Курс евро поднялся до 81 рубля впервые с 22 апреля 2022 года

Мосбиржа может выплатить дивиденды за 2022 г. в размере 4,84 руб. на акцию

Мосбиржа может выплатить дивиденды за 2022 г. в размере 4,84 руб. на акцию

Siemens обжаловал в Верховном суде России запрет судиться с РЖД в Вене

Профицит счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-феврале снизился в 2,9 раза

Профицит счета текущих операций платежного баланса РФ в январе-феврале снизился в 2,9 раза

Международные резервы России с 24 февраля по 3 марта сократились на $2,3 млрд

Курировать работу "Газпрома" на внешних рынках будет Виталий Маркелов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });