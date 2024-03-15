В 2023 году совокупная чистая прибыль российских страховщиков почти удвоилась

Главный драйвером роста ЦБ назвал улучшение результатов от инвестиционной деятельности

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - В 2023 году чистая прибыль российских страховщиков выросла почти в два раза, до 322,3 млрд рублей, сообщает Банк России в "Обзоре ключевых показателей деятельности страховщиков" за IV квартал прошлого года.

"Ключевой драйвер роста прибыли - улучшение результатов от инвестиционной деятельности", - отмечает регулятор.

"Такая динамика была обеспечена в основном результатами инвестиционной деятельности: в первую очередь за счет положительной переоценки активов, номинированных в иностранной валюте, на фоне ослабления рубля", - говорится в докладе.

Также по итогам 2023 года улучшились результаты от операций с финансовыми инструментами. Это связано с восстановлением фондового рынка после падения в 2022 году.

В результате увеличения процентных ставок в экономике в 2023 году также выросли процентные доходы страховщиков. Коэффициент убыточности снизился на 1,9 п.п. в 2023 г., до 51,5%. На фоне незначительного улучшения показателя расходов на ведение дел (РВД) это привело к сокращению комбинированного коэффициента убыточности (ККУ) до 92,1%.

Рентабельность страхового рынка в 2023 году выросла на фоне серьезного увеличения прибыли. Рентабельность активов составила 6,5% (+2 п.п. год к году), рентабельность капитала - 24,8% (+5,2 п.п. год к году).

Совокупная величина капитала страховщиков в 2023 г. достигла 1,4 трлн рублей (+23,9% г/г). Величина страховых резервов - 3,3 трлн руб. (+12,1%), в первую очередь рост шел за счет резервов по страхованию иному, чем страхование жизни. Регуляторный капитал составил 1,1 трлн рублей.

Совокупный объем активов страховщиков в 2023 году увеличился на 14,6%, до 5,3 трлн рублей.

Как сообщалось ранее, совокупная чистая прибыль российских страховщиков по итогам 2022 года, по данным Банка России, снизилась на 14,6%, до 173,1 млрд рублей, по сравнению с 2021 годом.