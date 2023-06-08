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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:00

Правительство Казахстана заявило, что не ограничивало банковские операции в рублях

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Правительство Казахстана не ограничивало деятельность банков по операциям в рублях, заявил вице-премьер - министр финансов республики Ерулан Жамаубаев.

"В целом есть такое понятие, как KYC - знай своего клиента. Если банковский сектор фильтрует определенные моменты, связанные с санкционными вопросами и другими рисками, это непосредственно работа самих банков. Со стороны правительства никаких установок не было", - сказал Жамаубаев журналистам в четверг.

По данным газеты "Ведомости", российские предприниматели столкнулись с проблемой приема рублей со стороны казахстанских банков. Издание сообщило, что казахстанские банки отменяют транзакции на фоне опасения санкций.

Казахстан Россия Ерулан Жамаубаев
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