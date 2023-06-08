Новым кандидатом в СД "Газпром нефти" выдвинут Вадим Симдякин из "Газпрома"

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Новым кандидатом в совет директоров "Газпром нефти" выдвинут начальник департамента 314 "Газпрома" Вадим Симдякин, говорится в материалах к годовому собранию акционеров нефтяной компании.

Остальные 14 кандидатов входят в действующий совет директоров: глава "Газпрома" Алексей Миллер, руководитель "Газпром нефти" Александр Дюков, зампред правления "Газпрома" Олег Аксютин, замглавы "Газпром нефти" Елена Илюхина, начальник департамента "Газпрома" Елена Михайлова, замначальника департамента "Газпрома" Владимир Алисов, генеральный директор ООО "РусХимАльянс" Кирилл Селезнев и независимый директор Валерий Сердюков. Также в числе участников совета директоров - члены правления "Газпрома" Сергей Кузнец, Виталий Маркелов, Сергей Меньшиков и Фамил Садыгов, советники предправления "Газпрома" Геннадий Сухов и Дмитрий Архипов.

Основным акционером "Газпром нефти" является "Газпром", который контролирует чуть более 95% акций нефтяной компании.