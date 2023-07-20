Eurostat решил, что еврозона все же избежала рецессии этой зимой

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Москва. 20 июля. INTERFAX.RU - Статистическое управление Европейского союза (Eurostat) пересмотрело оценку динамики ВВП еврозоны за первый квартал 2023 года в лучшую сторону, и новые данные показывают, что экономика региона смогла избежать рецессии этой зимой.

В соответствии с пересмотренными данными, ВВП еврозоны в январе-марте не изменился по сравнению с предыдущими тремя месяцами. В июне сообщалось, что экономика региона снизилась в первом квартале 2023 года на 0,1% по сравнению с четвертым 2022-го, когда также было зафиксировано ее сокращение на 0,1%.

Уменьшение ВВП в течение двух кварталов подряд считается технической рецессией, однако обновленные данные Eurostat показывают, что в еврозоне ее не было.

Пересмотр данных о динамике ВВП обусловлен улучшением оценок для ряда стран, отмечает ведомство. Так, ВВП Испании в первом квартале увеличился на 0,6%, а не на 0,5%, как сообщалось ранее, ВВП Ирландии снизился на 2,8%, а не на 4,6%, Нидерландов - на 0,3%, а не на 0,7%.

По июньскому прогнозу Европейского центрального банка (ЕЦБ), по итогам всего текущего года ВВП еврозоны увеличится на 0,9% после роста на 3,4% в 2022 году.