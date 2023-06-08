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Безработица в ОЭСР осталась на рекордно низком уровне в 4,8% в апреле

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Безработица в государствах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в апреле 2023 года составила 4,8%, не изменившись относительно марта, сообщила ОЭСР.

Это рекордно низкий уровень за всю историю подсчета показателя, он фиксируется третий месяц подряд.

Безработица осталась на мартовском уровне в 10 странах ОЭСР, снизилась в 14 государствах и выросла в 9. В восьми странах безработица находится на рекордно низком уровне или близко к нему, включая Канаду, Францию, Германию и США.

Количество безработных в странах ОЭСР уменьшилось до 33,042 млн человек с 33,166 млн человек в марте. Показатель держится около рекордно низкого уровня, зафиксированного в июле прошлого года.

Безработица среди женщин в позапрошлом месяце осталась на уровне 5%, среди мужчин - снизилась до 4,6% с 4,7%. Показатель среди молодежи (возраст от 15 до 24 лет) снизился до 10,2% с 10,4%, обновив минимум с 2005 года.

В еврозоне безработица в апреле снизилась до 6,5% с 6,6%, в Европейском союзе - осталась на уровне 6%.

В США безработица понизилась до 3,4% с 3,5%, в Японии - до 2,6% с 2,8%, в Италии - до 7,8% с 7,9%, в Испании - до 12,7% с 12,8%, в Южной Корее - до 2,6% с 2,7%, в Португалии - до 6,8% с 7%.

Тем временем в Мексике показатель вырос до 2,9% с 2,7%, в Австралии - до 3,7% с 3,5%, в Австрии - подскочил до 5,1% с 4,5%.

В Германии безработица осталась на уровне 2,9%, в Канаде - на уровне 5%, во Франции - на отметке 7%.

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 38 государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.

ОЭСР
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