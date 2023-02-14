Безработица в ОЭСР в декабре осталась на рекордно низком уровне в 4,9% шестой месяц подряд

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Безработица в государствах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в декабре составила 4,9%, удерживаясь на рекордно низком уровне уже в течение шести месяцев подряд.

Количество безработных в странах ОЭСР также слабо изменилось, составив примерно 33,5 млн.

Безработица среди женщин в позапрошлом месяце осталась на отметке 5,2%, среди мужчин - 4,7%. Показатель среди молодежи (возраст от 15 до 24 лет) не изменился - 10,9%, среди людей старшего поколения (25 лет и выше) - опустился до 4,1% по сравнению с 4,2% в ноябре.

В еврозоне безработица в декабре осталась на уровне 6,6%, в Европейском союзе - 6,1%. Самое существенное снижение безработицы наблюдалось в Австрии (до 5% с 5,5% в ноябре).

В США безработица уменьшилась до 3,5% с 3,6%, в Канаде - до 5% с 5,1%. Между тем в Турции она выросла до 10,3% с 10,2%, в Южной Корее - до 3,3% с 2,9%.

В Японии доля безработного населения осталась на уровне 2,6%, в Австралии - 3,5%.

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 38 государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.