ЦБ РФ рассмотрит вопрос о ставке, аналитики ждут ее сохранения на уровне 7,5%

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров Банка России рассмотрит вопрос об уровне ключевой ставки, аналитики ждут ее сохранения в размере 7,5%.

Эксперты также считают, что регулятор оставит жесткий сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики (ДКП). При этом ряд экономистов после публикации недельных данных по инфляции допустили ужесточение риторики ЦБ.

Банк России в преддверии "недели тишины" подтвердил актуальность сигнала по ставке. Ситуация в экономике РФ примерно соответствует той картине, которая наблюдалась накануне заседания совета директоров Банка России в апреле, сообщил на прошлой неделе зампред ЦБ Алексей Заботкин. "Наверное, тот сигнал, который совет директоров давал в апреле, он по-прежнему в полной мере оправдан, 9 июня мы будем оценивать целесообразность повышения ставки", - отметил он.

Апрельский сигнал ЦБ звучит так: "В условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления Банк России на ближайших заседаниях будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее".

Инфляция в России, по данным Росстата, с 30 мая по 5 июня составила 0,21% (максимум с начала февраля) после 0,08% с 23 по 29 мая и 0,04% с 16 по 22 мая. Рост индекса отчасти объясняется повышением цен на отечественные легковые автомобили, значительным ростом цен на услуги санаториев и пансионатов, удорожанием авиабилетов, повышением цен на медикаменты. С начала месяца цены к 5 июня поднялись на 0,15%, с начала года повышение цен к этой дате составило 2,48%.

Годовая инфляция на 5 июня, исходя из расчетов на основе данных Росстата, подросла почти до 2,7% с 2,4% на 29 мая.

Инфляционные ожидания населения РФ в мае 2023 года несколько повысились после снижения в предыдущие два месяца, ценовые ожидания предприятий в целом снизились (но в розничной торговле продолжили рост), сообщил ранее ЦБ.

АКЦЕНТ НА СИГНАЛ

Ускорение инфляции в первые дни лета может спровоцировать ужесточение риторики ЦБ, считают аналитики Райффайзенбанка.

"Всплеск недельной инфляции создает неопределенность вокруг ближайшего заседания совета директоров Центробанка: регулятору необходимо оценить, носит ли этот резкий рост временный характер под влиянием волатильных компонентов или свидетельствует о заходе инфляции на восходящий тренд. Полагаем, Банк России может пойти на повышение ставки, и вероятность такого решения оцениваем примерно в 50%, хотя ранее прогнозировали, что ставка останется на нынешнем уровне в 7,5%", - пишет главный экономист ИБ "Синара" Сергей Коныгин.

Банк России оставит ключевую ставку на ближайшем заседании неизменной, но если инфляционный тренд сохранится, ставка может быть повышена в июле, считают аналитики "БКС Мир инвестиций".

"Мы сохраняем свой прогноз неизменности ставки при жестком сигнале о возможности повышения ставки на ближайших заседаниях, в том числе в июле - тогда будет готов новый макропрогноз и итоги пересмотра уровня нейтральной реальной ставки (сейчас 1-2%). Это потребует дальнейшего улучшения ситуации в экономике и роста инфляции выше целевого уровня. В противном случае (наш базовый сценарий) ставку будут держать неизменной", - отмечает директор по инвестициям "ЛокоИнвеста" Дмитрий Полевой.

Основным аргументом в пользу неизменности ставки ЦБ на ближайшем заседании является низкий уровень текущей инфляции, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова.

"Инфляционные риски в последние два месяца выросли, но у ЦБ есть некоторая степень свободы в интерпретации. Регулятор может сказать, что это проявление тех рисков, о которых он предупреждал, тогда ситуация, получается, будет складываться как бы в рамках ожиданий. А может сказать, что проявились новые инфляционные риски, и по этой причине оставить ставку и сигнал неизменными. Я бы ожидала, что ЦБ будет готовить рынок к повышению на заседании в конце июля и сигнал ужесточит", - сообщила Орлова.

ЦБ на ближайшем заседании сохранит ключевую ставку на уровне 7,5% и жесткий тон комментариев, полагает старший аналитик по процентным ставкам и долговым рынкам SberCIB Investment Research Игорь Рапохин. Экономическая ситуация не изменилась существенно по сравнению с апрельским заседанием, отметил он.

Банк России в шестой раз оставит ключевую ставку неизменной, а также сохранит достаточно жесткий сигнал, считают экономисты "Ренессанс Капитала". "Восстановительный рост экономики продолжается, хотя и меньшими темпами. Динамика рынка труда способствует восстановлению потребления, однако пока мы видим его возвращение на тренд, а не перегрев. Инфляционное давление остается сдержанным на протяжении продолжительного периода времени", - пишут эксперты в обзоре.

Накопленной статистики недостаточно для повышения ставки ЦБ, несмотря на некоторое преобладание проинфляционных рисков, отмечает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко.

Ужесточения сигнала ждет главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Совет директоров ЦБ на заседании в пятницу также будет рассматривать возможность повышения ставки на 25 базисных пунктов - до 7,75%, но, вероятно, отложит это решение до заседания 21 июля. "Мы ожидаем, что в июле годовая инфляция превысит целевые 4% и на заседании 21 июля Банк России начнет цикл повышения ключевой ставки для сдерживания роста цен", - пишет эксперт в обзоре. Он ждет повышения ключевой ставки к концу 2023 года до 8,5%.