Набиуллина предупредила о рисках перегрева в российской экономике

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Российская экономика сейчас не находится в фазе перегрева, но в Банке России видят такие риски, им надо уделять внимание, заявила на брифинге председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

По ее словам, перегрев наступает "в том случае, если спрос растет быстрее, чем предложение в ситуации, когда ВВП уже вышел на свой потенциал".

"Индикатором такого перегрева служит инфляция, когда она становится выше целевого уровня. Сейчас мы не видим и не можем сказать, что сейчас в экономике перегрев, но риски такого перегрева существуют, и на них нужно обращать внимание. Поэтому мы и говорим про проинфляционные риски и факторы", - сказала глава ЦБ.

Она отметила, что часть растущего внутреннего спроса, которая не покрывается внутренним предложением, может быть покрыта импортом, "но для того, чтобы это покрывалось импортом, соответственно должен расти экспорт - здесь важно смотреть, как развивается торговый баланс".

По ее словам, импорт не решает проблему (избегания рисков вхождения в фазу перегрева - ИФ) в полном объеме, "необходимо повышать потенциальные темпы роста экономики".