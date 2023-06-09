Нефть Brent подешевела до $75,5 за баррель

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть снижаются утром в пятницу на фоне опасений дальнейшего повышения процентных ставок.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:17 по московскому времени в пятницу составляет $75,52 за баррель, что на $0,44 (0,58%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты подешевели на $0,99 (1,3%), до минимальных с 1 июня $75,96 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на $0,43 (0,6%), до $70,86 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов опустилась на $1,24 (1,7%), до минимальных за неделю $71,29 за баррель, а внутри дня достигала $69,03.

Дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики в мире может негативно отразиться на спросе на нефть, отмечает Trading Economics. Федеральная резервная система США и Европейский центральный банк проведут заседания на следующей неделе.

Трейдеры в целом полагают, что ФРС не будет менять базовую ставку на июньском заседании, а ЕЦБ, скорее всего, снова повысит ключевые ставки на 25 базисных пунктов.

Рынок также оценивает новые данные о состоянии китайской экономики. В частности, темпы роста потребительских цен (индекс CPI) в Китае в мае ускорились до 0,2% в годовом выражении с 0,1% месяцем ранее. Аналитики в среднем прогнозировали усиление инфляции до 0,3%.