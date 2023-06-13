Brent подорожала до $72,36 за баррель

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут утром во вторник на фоне ослабления доллара.

К 8:15 по московскому времени августовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,52 (0,72%), до $72,36 за баррель. За предыдущую сессию Brent подешевела на $2,95 (3,9%), до $71,84 за баррель. По данным Dow Jones Market Data, это минимальный уровень с 20 декабря 2021 года.

Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,38 (0,57%), до $67,5 за баррель. По итогам предыдущей сессии контракт подешевел на $3,05 (4,4%), до минимальных с 17 марта $67,12 за баррель.

По итогам прошлой недели Brent подешевела на 1,8%, WTI - на 2,2%.

Индекс DXY, показывающий стоимость американского доллара относительно шести других основных мировых валют, понижается в ходе торгов на 0,2%, что повышает привлекательность нефти для держателей других валют.

13 и 14 июня пройдет заседание Федеральной резервной системы США. Рынок прогнозирует, что регулятор сделает паузу в цикле ужесточения денежно-кредитной политики.

"Если ФРС намекнет на дальнейшее повышение ставок позже в этом году, как многие теперь ожидают, потенциал снижения цен на нефть может вырасти, - отмечает старший аналитик ActivTrades Рикардо Евангелиста, чьи слова приводит MarketWatch. - Это связано с тем, что нефть котируется в долларах, а укрепление этой валюты означает снижение номинальной стоимости".